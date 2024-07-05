Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 102’nci Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladı.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank’ın ülkedeki aktif kooperatiflerin bir üst kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini, kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde vazgeçilmez bir misyonu olduğunu kaydetti.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, her yıl temmuz ayının ilk cumartesi gününe denk gelen Uluslararası Kooperatifler Günü’nün, bu yıl 6 Temmuz tarihinde, “Kooperatifler herkes için daha iyi bir gelecek kurar” teması ile kutlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Kooperatifler Günü’nün amacının, kooperatifçilik üzerine farkındalığı artırmak ve hareketin uluslararası dayanışma, ekonomik verimlilik, eşitlik ve dünya barışı fikirlerini teşvik etmek olduğu kaydedildi.

-Kooperatifler dünya nüfusunun yüzde 10’nuna iş ve çalışma fırsatı sağlıyor

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, tüm dünyada üç milyonu aşkın kooperatifin, bir milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Temsil ettiği kişi sayısına bakıldığı zaman kooperatifler bugün dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri konumundadır” denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Kooperatifler, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve istikrarlı, kaliteli istihdama, dünya genelinde 280 milyon kişiyle, diğer bir deyişle dünyada istihdam edilen toplam nüfusun yüzde 10’una iş fırsatı sağlıyor. Dünya genelindeki ilk 300 kooperatif ve iş ortaklarının cirosu 2 milyar doların üzerinde…”

-Ülkede kayıtlı kooperatif sayısı 219

Bugün Kuzey Kıbrıs’ta 219 kayıtlı kooperatif şirketi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Ülkemiz kooperatifleri finans, tarım, hayvancılık, el sanatları, üretimi geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor. Bunların yanında son yıllarda dünyada görülen akıma paralel olarak kurulan kadın kooperatifleri de öne çıkıyor. Kadın kooperatifleri özellikle yerel üretimin gelişmesine, çeşitlendirilmesine ve pazarlanmasına katkı koyuyor, ürünlerin katma değerinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.”

Ataman: “Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin eski bir geçmişi var”

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeniyle açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin oldukça eski bir geçmişi olduğunu ifade ederek, adadaki ilk kooperatiflerin 1909 yılında görüldüğünü belirtti.

Ataman, bu tarihten itibaren adada birçok alanda devam eden kooperatifçilik anlayışının neticesi olarak 1959’da 196 kooperatifin ortaklığıyla Türk kooperatiflerine hizmet vermek amacıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın kurulduğunu ve güçlü bir şekilde varlığını devam ettirdiğini kaydetti.

Koopbank’ın 65 yıldır halktan aldığı güç ve heyecanla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Ataman, gerek Kuzey Kıbrıs gerekse dünyanın geri kalanı için kooperatifçiliğin büyük bir öneme haiz olduğunu ifade etti. Ataman, Koopbank’ın, ülkedeki aktif kooperatiflerin bir üst kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini, kooperatifçiliğin gelişmesi ve kooperatif bilincinin yerleşmesinde vazgeçilmez bir misyonu olduğunu vurguladı.

Kemal Ataman, çağa uygun şekilde dijital alanlarda kaydedilen yenilikler ve hizmet koşullarının yeniden inşa edilmesi ile toplum ihtiyaçlarına cevap vermeyi ilke edinen bir kooperatif kuruluşu olduklarını ifade etti.

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 2024 yılında belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kooperatifler” temasının temelde Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı hedefleri için ortaya koyduğu “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını” hızlandırmayı amaçladığını belirten Ataman, bu yılki temada da açıklandığı gibi “Kooperatifler herkes için daha iyi bir gelecek kurar” noktasında Koopbank olarak sorumluluklarının farkında olduklarını ve bunu yerine getirmeye devem edeceklerini kaydetti.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, banka olarak tüm kooperatifçilerin bu özel gününü kutladıklarını ifade etti.