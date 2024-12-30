Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, halkın, yeni yılını kutladı.

Atan yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, 2024 yılını geride bırakırken, yeni bir yıla umutla ve kararlılıkla “merhaba” dediklerini belirterek, “2025 yılına girerken, geleceğe dair beklentilerimiz ve hedeflerimiz bizleri güçlü ve dayanıklı bir toplum olarak bir araya getirmektedir.” dedi.

KAMUSEN olarak, 2025 yılında da halkın refahı, çalışanların hakları ve toplumsal dayanışma adına mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Atan, “Özellikle ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalıştığımız bu zorlu dönemde, hem kamu çalışanlarımızın hem de halkımızın yaşam standartlarını iyileştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni yılda birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere ulaşacaklarına inançlarının tam olduğunu belirten Atan, şunları kaydetti:

“Hepimizin, toplumsal barışı ve adaleti koruma adına sorumluluklarını yerine getireceği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle, 2025 yılının ülkemiz için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını dilerken, tüm halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”