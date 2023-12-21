Kamu-Sen Başkanı Metin Atan Kıbrıs Türkü’nün tarihte az rastlanan bir direniş göstererek var oluş mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını kaydetti.

Atan 21-25 Aralık Milli Mücadele Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Atan mesajında şunları kaydetti:

“21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türkü’ne EOAKA tarafından başlatılan katliamların tarihe Kanlı Noel saldırıları olarak geçti. Kıbrıs türkü tarihine az rastlanan bir direniş göstererek varoluş mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. Mücadele ruhunu korumak ve gelecek kuşaklara, vatana sahip çıkmamız şehitlerimize olan borcumuzdur. Kıbrıs Türk tarihinde unutulmaz acılar yaşandı. Gelecek kuşaklarını yaşatmanın mücadelesini vermiş, vatanı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” .