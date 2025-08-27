Ataner Eğitim Grubu’nun ilkokul öğrencilerine özel düzenlediği Etüt Merkezi Tanıtım Kokteyli yoğun ilgi gördü. Veliler ve öğrenciler, donanımlı sınıfları gezerek kurumu yakından tanıma fırsatı bulurken, deneyimli öğretmen ve yöneticilerle birebir görüşme imkânı elde etti.

Etkinlik kapsamında kurulan kayıt-kabul masasında yeni dönem kayıtları alınırken, yaklaşan Burs ve Seviye Belirleme Sınavı için başvurular da toplandı.

Ücretsiz Burs Sınavı 30 Ağustos’ta

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sınav, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’da yapılacak. Sınava katılan öğrenciler, seviyelerine göre çeyrek, yarım, tam ve özel vizyon bursu kazanma şansı yakalayacak.

Akademik ve Sosyal Destek Bir Arada

Ataner Eğitim Grubu, güçlü akademik kadrosu ve bütünsel eğitim anlayışıyla öğrencilere yalnızca akademik başarı değil; aynı zamanda sosyal, sanatsal ve teknolojik alanlarda da gelişim imkânı sunmayı hedefliyor.

📞 Detaylı bilgi ve kayıt için: 0539 112 1888