Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türk Dünyası'ndan gençleri bir araya getiren "Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliği temsilcileriyle çevrim içi platformda görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşme, Birlik Başkanı Şahin Aliyev’in daveti ve girişimiyle organize edildi. Ataoğlu görüşmede, Aliyev’e teşekkür ederek Kuzey Kıbrıs’tan Azerbaycan ve tüm Türk Dünyası gençlerine içten selamlarını iletti.

- Ataoğlu: " Gençlerimiz arasında kurulan bu köprüler gelecekte daha güçlü iş birliklerinin temelini oluşturacaktır "

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasında Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin derin tarihi bağlara dayandığını vurgulayarak, “Azerbaycan, bizim hassasiyet gösterdiğimiz bir yerdir. Burada her zaman Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Azerbaycan ile KKTC arasındaki dostluk, kardeşlik ve gönül bağının kendileri için özel bir önem taşıdığını belirten Ataoğlu, bu ilişkileri daha da ileriye taşımak amacıyla kültür, turizm, gençlik politikaları ve eğitim alanlarında yeni projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“İnanıyorum ki, gençlerimiz arasında kurulan bu köprüler gelecekte daha güçlü iş birliklerinin temelini oluşturacaktır.” diyen Ataoğlu, 'Ebedi Birlik' Gençlik Kamu Birliği gibi kuruluşların bu yönde attıkları adımları son derece değerli bulduğunu ve desteklediğini dile getirdi.

Türk Dünyası’nın gücünün, birliğinin ve geleceğinin bu tür samimi iş birlikleri sayesinde daha da sağlamlaşacağına dikkat çeken Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Azerbaycan ve KKTC gençleri, ortak projeler, kültürel festivaller ve eğitim programları aracılığıyla birbirlerini daha yakından tanıyacak; ortak değerlerimizi ve milli mirasımızı gelecek nesillere birlikte taşıyacaklardır.”

- Şahin Aliyev: "Tek millet, tek yürek, tek gelecek anlayışıyla birlikteyiz!"

Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev ise konuşmasında Bakan Fikri Ataoğlu'na daveti kabul ederek toplantıya katıldığı için teşekkür etti ve KKTC'nin haklı mücadelesine tam destek verdiklerini vurguladı.

Aliyev, “Türk Dünyası ve can kardeşimiz Kuzey Kıbrıs’ın verdiği bu kutlu mücadelede daima yanınızdayız” diyerek, KKTC'nin haklı sesini dünyaya duyurmak, Türk kimliğini ve haklarını korumak için gösterilen kararlı mücadelenin herkes için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Aliyev, Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği olarak, gençlerle birlikte KKTC'nin yanında olmaya, kardeşlik köprüsünü daha da güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Aliyev, “Tek millet, tek yürek, tek gelecek anlayışıyla Türk Dünyası'nın ve Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasında her zaman birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

- Gelecekteki iş birlikleri için mutabakat sağlandı

Görüşmede ayrıca, Türk Dünyası gençleri arasında kültürel, bilimsel ve sosyal alanlarda iş birliğinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi, kültürel festivallerin düzenlenmesi ve eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda ön mutabakat sağlandı.