Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara ziyaretleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek görüştü.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’un da eşlik ettiği ziyarette, KKTC’deki çevre konuları ve projeler konuşuldu.

Özellikle, Devlet Kurumları, oteller ve hastanelere yönelik olarak “sıfır atık” projesi ile denizlerin ve su üretim tesislerinin daha hızlı ve daha detaylı tahlil yapabilmek amacı ile su tahlil aracının temini konuları görüşüldü.

Ataoğlu ayrıca, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Kurum’u, çevre konularında hazırlanan projeler ile ilgili daha detaylı görüşmek üzere, KKTC’ye davet etti.

Editör: Kıbrıs Genç Tv