AKSA Süper Lig’in 14’üncü hafta açılış maçında kötü günler geçiren Yenicami, son haftaların düşüşte ekiplerinden Doğan Türk Birliği’ni konuk etti, Doğan Türk Birliği 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı. Atatürk Stadı’nda soğuk havada oynanan mücadeleye Yenicami hızlı başladı. 4’üncü dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltıyı Remzi gole çevirdi ve Yenicami öne geçti. 20’nci dakikada bir gol daha bulan Yenicami skoru 2-0’a getirse de, 40’ıncı dakikda Gime Toure farkı 1’e indirdi ve ilk devre Yenicami’nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekip, 55’inci dakika skora dengeyi getirdi. İkinci devrenin büyük bir bölümü 2-2 ile geçilirken 90+1’inci dakikada Kenan Oshan sahneye çıktı ve Doğan Türk Birliği’ni öne geçiren golü attı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Doğan Türk Birliği, puanını 28’e yükseltti, zirve yarışında “ben de varım” dedi

Kaynak: Spor yeni