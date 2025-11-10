Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 87’nci ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Moral, 10 Kasım mesajında, Atatürk’ün milletine hizmeti, vatanın istiklâli ve istikbali uğruna gösterdiği kararlılığı, devlet adamlığı vasıfları ve milli iradeye bağlılığıyla yalnız Türkiye Cumhuriyeti için değil, Kıbrıs Türk halkı için de derin bir değer ve anlam ifade ettiğini vurguladı.

Atatürk’ün mücadelesinin, bugün Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağların temelinde yer alan ilkeleri de şekillendirdiğini belirten Din İşleri Başkanı Hakan Moral, başta Atatürk olmak üzere, vatanın bekası ve milletin huzuru için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle; gazileri minnetle yâd ettiklerini kaydetti.