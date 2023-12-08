KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Yol Koşusu, bu yıl 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

Koşu saat 08.00’de Hamitköy Çevre Yolu’nda başlayacak ve 8 kilometrelik mesafenin ardından Atatürk Stadı’nda sona erecek.

27 Aralık Atatürk Yol Koşusundaki yaş kategorileri erkekler ve kadınlarda; genel klasman, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üstü olarak açıklandı.

Göğüs numaraları yarışma günü Atatürk Stadı’nda 07.00 – 07.30 saatleri arasında dağıtılacak. Ardından yarış başlangıç noktasına servis ile gidilecek.

Yarışın ödül töreni Atatürk Stadı’nda saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

Yarışa kayıt yaptırmak isteyen sporcuların federasyonun Facebook sayfasında yayınladığı link üzerinden kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.