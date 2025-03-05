KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları tamamlandı. Her yıl okullar arası düzenlenecek yarışlara hazırlık niteliği taşıyan, ayrıca uzun yıllar federasyona başkan olarak önemli hizmetleri bulunan Hasan Ruso’yu anma amacını taşıyan yarışların bu yıl 15’incisi düzenlendi. Atatürk Stadı’nda iki gün süren yarışlar sonunda yıldız kızlarda Necat British College (Lefkoşa), yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, genç kız ve erkeklerde Kurtuluş Lisesi birinci olma başarısı gösterdi.

Yarışların ardından düzenlenen törenle takımlara kupaları Hasan Ruso’nun ailesi ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı tarafından takdim edildi.

Sırada Besim Erdenay yarışları var

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlar devam ediyor. Bu bağlamda federasyona uzun yıllar önemli hizmetleri bulunan, 2023 yılında yaşamını yitiren Besim Erdenay anısına “1. Besim Erdenay Yarışları” Cuma günü düzenlenecek. Atatürk Stadı’nda yer alacak yarışlarda bu kez ilkokullar yarışacak. Yarışın kayıtları federasyonun Facebook sayfasında yer alan linkten yapılabilecek. Kayıtlar 6 Mart Perşembe günü tamamlanacak.

15. Hasan Ruso Yarışları’nda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Yıldız Kızlar

1. Necat British College (Lefkoşa) 559 Puan

2. Levent Kolej 457 Puan

3. Şht. Turgut Ortaokulu 427 Puan

Yıldız Erkekler

1. Şht. Turgut Ortaokulu 528 Puan

2. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 489 Puan

3. Levent Kolej 385 Puan

Genç Kızlar

1. Kurtuluş Lisesi 559 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 386 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 246 Puan

Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi 839 Puan

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 609 Puan

3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 536 Puan