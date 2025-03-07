Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin merhum başkanlarından Attila Topaloğlu’nun 25’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle kabri başında anma töreni düzenlendi.

Futbol camiasına büyük hizmetlerde bulunan Topaloğlu, kariyerine hakem olarak başlayıp, Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştu. Ayrıca Topaloğlu, KIBRIS Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, futbol dünyasına katkı sağlamıştı.

Topaloğlu’nun 25’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla kabri başında düzenlenen törene, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Hakemler Derneği, Antrenörler Derneği ve KTFF Merkez Hakem Komitesi’nin yanı sıra Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile spor camiasından birçok isim de katıldı.

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Duaların okunmasıyla başlanan törende Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de konuştu. Birinci, uzun yıllar Topaloğlu ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Ahmet Özsoy, Attila Topaloğlu’nun spora büyük emek veren bir kişi olduğuna dikkat çekti

Törende, Kıbrıs Türk Antrenörler Derneği Başkanı Ahmet Ogan da konuşma yaptı.

Hakemler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu da konuşmasında, Attila Topaloğlu’nun ailesine başsağlığı diledi.

Törende, KTFF Merkez Hakem Komitesi Başkanı da konuşma yaptı.