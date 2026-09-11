Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, araçlarda yangın tüpü bulundurma zorunluluğu getiren uygulamayı eleştirerek, bu düzenlemenin özellikle elektrikli araçlar açısından “yetersiz” kaldığını belirtti.

Araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu, kesilen cezalar ve tüplerin fiyatları üzerinden süren tartışmaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Avcıoğlu, “Yollarda ve evlerde mühendislikten uzak dayatmalarla can güvenliği sağlanamaz'' ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın gündeme getirdiği Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Tüzüğü taslağında akülü depolama sistemlerine ilişkin standartlarda ve denetimde eksiklik olduğunu savundu.

İtfaiye teşkilatının altyapısına yönelik sorular yönelten Avcıoğlu, teşkilatın, lityum-iyon batarya yangınlarına müdahale için teknik donanıma ve meslek içi eğitime sahip olup olmadığını sordu.

-“Elektrik araç yangınlarında toz tüpler terk edildi”

Ülkede araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu, kesilen cezalar ve bu tüplerin yüksek fiyatları üzerinden tartışmalar yürütüldüğünü belirten Avcıoğlu, hükümetin tutumunu eleştirerek, amacın “halkın sırtına yeni mali yükler bindirmek ve denetimleri sadece bir ceza kesme mekanizmasına indirgemek” olduğunu ileri sürdü.

Yangın tüplerinin kullanımının, geleneksel araç yangınlarının başlangıç aşamasında önem taşıdığını belirten Avcıoğlu, elektrikli araçlarda ise geleneksel araç yangınlarından farklı bir durumun söz konusu olduğunu, dünya genelinde elektrikli araç yangınlarını söndürmek için geleneksel toz yangın tüplerinin tamamen terk edildiğini kaydetti.

“Çağdaş dünya ülkeleri ileri teknolojileri konuşup uygularken, bizde ise vizyonsuz mevzuatlarla halka çağ dışı dayatmalar yapılmaktadır.” diyen Avcıoğlu, “Hal böyleyken; elektrikli araçlarda bu standart tüpleri bulundurmanın mantığı nedir? Elektrikli araç sahiplerine gereksiz bu maliyeti yüklemenin sebebi nedir?” sorularını yöneltti.

-“Denetimsiz ve standartsız akü zorunluluğu, yeni bir sistemik risk yaratıyor”

Yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Tüzüğü taslağı konusunda eleştirilerde bulunan Avcıoğlu, “Dürüst vatandaşı cezalandırıp kaçak kurulumu teşvik ederken, diğer yandan konutlar dahil yeni güneş enerjisi sistemlerinde dolaylı olarak akü ile depolama zorunluluğu getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Akü ile depolamanın, şebeke esnekliği için küresel bir trend olduğunu belirten Avcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak bu trend, arkasında uluslararası standartlar ve sıkı bir güvenlik kütüphanesiyle yürür. Bakanlığın taslağında ise bu standartların, kurulum ve projelendirme kriterlerinin tek bir satırı dahi yer almamaktadır. Standardı, denetimi ve yasal çerçevesi belirlenmemiş, ehliyetsiz ellerce kurulacak bu batarya sistemleri, en küçük bir elektriksel hatada evlerimizi, iş yerlerimizi birer saatli bombaya çevirecektir.”

-“İtfaiye teşkilatı altyapıya ihtiyaç duyuyor”

İtfaiye teşkilatının kimyasal batarya yangınlarına müdahale edebilecek teknik donanıma ve meslek içi eğitime sahip olup olmadığını soran Avcıoğlu, itfaiye personelinin can güvenliğini riske atmadan kimyasal yangınlara müdahale edebilmesi için termal kameralardan özel kıyafetlere, batarya delme aparatlarından yeni nesil kimyasal söndürücü köpüklere kadar altyapıya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İtfaiye teşkilatına kimyasal risklere karşı özel bütçe ve ekipman ayrılıp ayrılmadığını, eğitim verilip verilmediğini soran Avcıoğlu, “Yollarda veya evlerde çıkacak olası bir batarya yangınında, personelimizi açığa çıkacak zehirli gazlardan ve patlama risklerinden koruyacak ekipman ve protokoller hazır mıdır?” dedi.

-“Halkın can güvenliği vizyonsuz politikaların deneme tahtası değildir”

Avcıoğlu, “Kıbrıs Türk halkının sağlığı, can güvenliği ve adanın kısıtlı kaynakları, mühendislik tabanından uzak, vizyonsuz politikaların deneme tahtası yapılamaz.” ifadelerini kullandı.

Yangın tüpü ve kontrolsüz akü depolama sistemleri konularında eleştiride bulunan Avcıoğlu, “Araçlarda demode yangın tüpü denetimlerine, elektrikli araçları ve evlerdeki kontrolsüz akülü depolama sistemlerini yasal boşluklara ve altyapısızlığa terk etmek devlet ciddiyetsizliğidir.” ifadelerini kullandı.