Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) ve Avrupa Savunma Örgütü ortak raporunda, KKTC ve Türkiye-Libya mutabakat muhtırası tanıdı.

PASOK’lu Avrupa Milletvekili ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkan Yardımcısı Yannis Maniati'nin, duruma tepki göstererek, Komisyon’a ve Komisyon Yüksek Temsilcisi Kaja Callas’a acil soru önergesi gönderdiği bildirildi.

Haravgi haberi, “Avrupa Raporu Sahte Devleti ve Türk-Libya Muhtırasını Tanıyor… Avrupa Birliği’nin İtibarını Zedeleyen Ciddi Siyasi ve Kurumsal Hata” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Ortak Araştırma Merkezi ve Avrupa Savunma Örgütü ortak raporunun 121’inci sayfasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı tırnak (“) işareti olmadan kaydedildi ve 37 numaralı haritada Türkiye-Libya muhtırasıyla uyumlu MEB talepleri gösterildi.

Raporun içeriğinde Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın “Egemenlik haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği” gerekçesiyle “Derhal izahat ve düzeltme” talep eden Maniatis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olarak sunulmasının ve Türkiye-Libya muhtırasının dolaylı yoldan kabulünün “Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar çabalarını erozyona uğrattığını” iddia etti.

Gazete, Yunanistan’ın bu konuyu Bakanlar Konseyi düzeyinde de gündeme getirmesinin beklendiğini yazdı.

Alithia da haberi, “Ciddi Şikayet… Avrupa Raporu Sahte Devleti ve Türkiye-Libya Muhtırasını Tanıyor” başlığıyla aktardı.