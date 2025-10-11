Rum Yönetimi SAFE programı aracılığıyla Avrupa Birliği’nden ve ABD’den satın almak istediği silah sistemlerinin, elektronik harp sistemlerinden C-130 nakliye uçağına ve helikoptere kadar geniş bir yelpaze oluşturduğu haber verildi.

Fileleftheros “Kıbrıs Savunmasını Güçlendirmek İçin Bunları İstiyor… SAFE ve EDA Listesinde C-130 Uçağı Bile Var” başlıklı haberinde ABD’nin Rum Yönetimine, almak isteyebileceği silah sistemleriyle ilgili bir katalog gönderdiğini, Rum Yönetiminin de bu katalogdan seçtiği bir alışveriş listesi hazırladığını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetiminin ABD’nin “Excess Defense Articles/EDA” programı için oluşturduğu ve 27-31 Ekim’de ABD’ye gidece RMMO’dan bir heyetin elindeki “alışveriş listesinde” çok sayıda genel kullanım aracı, yangın söndürme maksatlı da kullanılabilen C-130 tipi nakliye uçakları ve Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü için ikmal ve uçak yükleme araçları gibi özel araçlar da var.

AB’nin SAFE programı konusunda bir yandan bazı sistemler almak bir yandan da Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü öncelikli olmak üzere hava ve deniz üslerini geliştirmeye çalışan Rum Yönetiminin hedefi üslerin geliştirilmesiyle ilgili incelemelerin 2026’tamamlanması ve 2027’de çalışmaların başlaması.

Rum yönetiminin, SAFE programı üzerinden de alınacak silah sistemleriyle ilgili hedefleri ise şöyle:

- "RMMO’nun muhabere (haberleşme) sistemlerinin önemli ölçüde geliştirilmesi

- Yapay zeka olanakları da kullanılarak ve elektronik harp olanakları da alarak iletişim fonksiyonlarını dijitalleştirmek

- RMMO’nun Leonidas ve VAP’lar gibi oto-mobil imkanlarını geliştirmek

- Mistral füzelerini geliştirmek

- Gece operasyonları olanaklarını geliştirmek

- Topçu ve Havan (C-RAM) radarları alımı

- Hızlı Mayın Döşeme aracı

- Drone ve anti-drone sistemleri

- Arama ve kurtarma görevi de görebilecek helikopterler"

SAFE programı çerçevesinde diğer ülkelerin iş birliğinde Rum Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 yıllık plan Kasım sonuna kadar Brüksel’e sunulacak. SAVE şemsiyesi altında olacak bütün planlamalar Rum savunma sanayii unsurlarıyla sinerjilerini de öngörüyor. Rum yönetiminin Kasım sonuna doğru Brüksel’e sunacağı taleplerin Aralık sonu Ocak başı gibi onaylanması bekleniyor.

Mevcut plana göre Güney Kıbrıs’ın ilk yıl kullanacağı meblağın 150 milyon euro olacağı tahmin ediliyor. Bu meblağ SAFE programı8 aracılığyla karşılanacak. Bu çerçevede Ekim’in son haftasında Avrupa Savunma Birimi European Defense Agency/EDA başkanının Güney Kıbrıs’a gitmesi bekleniyor.