SocialTech Lab tarafından desteklenen CyprusInno ve Kimitisik iş birliğiyle düzenlenen beş günlük Urban Innovators Akademisi, Avrupa’nın dört bir yanından 40’tan fazla lisans öğrencisini Kıbrıs’ta buluşturdu. Etkinlikte, kentsel hareketlilik zorlukları ele alındı.

SocialTech Lab’dan yapılan açıklamaya göre, eğitim programı, kentsel hareketlilik temelleri, hızlı fikir üretimi, iş modelleme, değer önerisi, paydaş haritalama ve sunum teknikleri gibi konuları kapsadı. Programda, uygulamalı eğitimin yanı sıra uzman sunumları, panel tartışmaları ve ağ kurma etkinlikleri de yer aldı.

Katılımcılar, okul çocukları için güvenli ve kapsayıcı seyahat rotaları tasarlamak, vatandaşlara veri odaklı hareketlilik araçları sunmak, dijital çözümlerle bisiklet kullanımını artırmak ve hava hareketliliği yönlendirmesiyle tıbbi ulaşımı iyileştirmek gibi sorunlara yönelik çözümler geliştirdi.

Yerel işletmelerden ödüller kazandıran bir bisiklet uygulaması, üniversite öğrencileri için bir araç paylaşım platformu ve çocuklara toplu taşıma ile yol güvenliği hakkında eğitim veren programlar önerilen çözümler arasında yer aldı.

Urban Innovators Akademisi Kıbrıs, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) bir girişimi olan EIT Urban Mobility tarafından destekleniyor.