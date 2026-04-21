Halil Falyalı “suç örgütü” davası 20 Ekim'e ertelendi.

AA’nın aktardığına göre KKTC’de öldürülen Halil Falyalı'nın “suç örgütünün” yasa dışı bahis organizasyonu yürüttüğü iddiasıyla Falyalı'nın eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu 250 sanığın yargılandığı dava 20 Ekim'e ertelendi.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken başka suçtan tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Hakim dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanıklar Ahmet Çevik, Onur Şahin, Mustafa Şahin, Hakan Atıcı, Yonca Eryürekler, Rabia Bolat ve İlhan Karakaya, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim adli bilişim uzmanı, mali müşavir veya bankacılık hesap uzmanı ve banka veya kripto varlık uzmanının olduğu üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmederek duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 35'i “örgüt yöneticisi” 250 sanık hakkındaki iddianamede, yasa dışı bahis suçunun, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla işlendiği vurgulanıyor.

35 sanığın "suç örgütü yöneticiliği"nden 51 yıl 9 aya, 215 sanığın ise farklı suçlardan 45 yıla kadar hapsi isteniyor.