Kilitkaya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 16.00 sıralarında, Kilitkaya'da Kırmızı Kaya Mevkiinde isimsiz toprak yol üzerinde, Mehmet LUMAN (E-64), yönetimindeki MR 244 plakalı Pick-up araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp tarla içerisinde bulunan zeytin ağacına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Mehmet LUMAN olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Gülten LUMAN (K-64) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”