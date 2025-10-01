,

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmakla suçlanan ve sekiz aydan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan oyuncu menajeri Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" suçlandığı davada 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

7 Temmuz'daki ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilen Barım, tüm suçlamaları reddediyor.

Barım'ın ilk duruşmasında mahkemeye nörolog ve kardiyologların da bulunduğu bir sağlık kurulu tarafından rapor sunuldu.

Rapora göre Barım'ın kalbindeki kas dokuları normalin çok üstünde ve dengesiz şekilde kalınlaştı.

Kalp kapakçıklarında ileri derecede yetmezlik var, bu da kanın ters yönde akmasına ve kalbin daha da büyümesine neden oluyor.

Avukatı Deniz Ketenci'nin BBC News Türkçe'ye verdiği bilgiye göre Barım, mahkeme kararıyla sağlık raporu almak üzere 16 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Barım, 27 Ağustos'ta yayınladığı bir açık mektupla "Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir?" diye sormuştu.

Mektup, sahibi olduğu ID İletişim şirketinin Instagram hesabından yayınlandı.

Barım cezaevinde 30 kilo kaybettiğini ve ani kas yıkımını oluştuğunu da belirtmişti.

Türk Tabipleri Birliği ağustos ayında yayımladığı raporda Barım'ın ani ölüm riski olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Birlik, Barım'ın tahliyesinin mümkün olduğu sonucuna varmıştı.

Avukatları, rahatsızlıkları nedeniyle Barım için tahliye talebinde bulunmuştu ancak talep kabul görmedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından nisan ayında yapılan yazılı açıklamada Barım'ın gerekli tedavilerinin eksiksiz olarak sağlandığı duyurulmuştu.

Ayşe Barım 27 Ocak'tan beri eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Barım hakkında ilk olarak, dizi sektöründe tekelleşmeye neden olduğu suçlamasıyla "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" iddialarına ilişkin soruşturma açıldı.

TV100 yazarı Fuat Uğur'un 26 Eylül 2024 kaleme aldığı bir makale ile başlayan süreçte 10 Ocak'ta Barım hakkında piyasada tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Ocak'ta Barım'a yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

15 Ocak'ta Serenay Sarıkaya tanık olarak, 21 Ocak'ta Deniz Işın mağdur olarak, 23 Ocak'ta Nedim Saban tanık olarak ifade verdi.

Tekelleşme iddiaları ile ilgili soruşturma sürerken Barım 24 Ocak'ta gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Barım'ın 29 Mayıs - 2 Haziran 2013 tarihleri arasında şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği iddia edildi.

Barım'ın evinde ve iş yerinde aramalar yapıldı.

Soruşturma kapsamında sanatçılar Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler polis eşliğinde adliyeye götürülerek ifade verdi.

Barım 27 Ocak'ta tutuklandı.

19 Nisan'da medyada Barım'ın rahatsızlandığına ilişkin haberler yayımlandı.

7 Temmuz'daki ilk duruşmayı izleyen CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, BBC News Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, Ayşe Barım'ın ifadesinde "Benim çalıştığım oyuncular üzerinde herhangi bir yere gidip gitmemeleri konusunda bir etkim yoktur" dediğini aktardı.

Barım "Bu, menajer-oyuncu ilişkisinin doğasına terstir. Menajer-oyuncu ilişkisi menajerin hizmet verdiği bir ilişkidir. Onlara bu anlamda bi yönlendirme yapmam, baskı yapmam imkansızdır" diye de ekledi.