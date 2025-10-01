Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde “ülkemizin Ada'daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu muhafaza edeceği kaydedilmiştir” denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Toplantıda Kıbrıs konusuna ilişkin gelişmeler de alındı.

Bildiride, "Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeline yönelik desteğimiz vurgulanarak, ülkemizin Ada'daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu muhafaza edeceği kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.