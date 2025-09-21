Ülkemizin güçlü seslerinden Ayşegül Zaim, müzik dünyasına yeni bir single ile dönüyor. Sanatçı, İstanbul’da önemli çalışmalara imza attı, aynı zamanda gurur verici bir ödülle ülkemize döndü.

Ayşegül Zaim, İstanbul’daki Litros Stüdyoları’nda tanınmış aranjörler Onur Çetinkaya ve Prod Joseph ile yeni single çalışmasını tamamladı. Sanatçının klibi ise MC Kadirhan stüdyolarında çekilecek.

İstanbul ziyaretinde eli boş dönmeyen sanatçı, Yasemin Şener imzasıyla düzenlenen “Yılın Enleri” ödül gecesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin En İyi Sanatçı Ödülü’nü aldı.

Sanat, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren görkemli gecede sahneye çıkan Ayşegül Zaim, “Kıbrıs’tan selam ve sevgi getirdim” diyerek “Kadının Gücü” etiketiyle yapılan etkinlikte kadınların hem anne, hem eş, hem de iş hayatını aynı anda yürütebilecek kadar güçlü olduklarını vurguladı.