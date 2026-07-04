Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu.

Aysu Türkoğlu'nun sponsor firması Vestel'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru Kanalı'nı güçlü akıntılara ve yüksek dalgalara karşı 13 saat 44 dakika süren inanılmaz bir mücadelenin ardından yaklaşık 45 kilometre yüzerek başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu." denildi.

Açıklamada, Aysu Türkoğlu'nun Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) yolculuğunda artık geriye sadece 1 parkurun kaldığı bildirildi.