Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kadın Milli Voleybol Takımı’nın FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde ortaya koyduğu performans dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Yılmaz, Mirza Kök imzasıyla hazırlanan özel video çalışmasıyla birlikte ilettiği mesajında, Filenin Sultanları’nın uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

“Filenin Sultanları’nın elde ettiği gurur verici sonuçları büyük bir memnuniyet ve heyecanla takip ediyoruz” diyen Yılmaz, Türk voleybolunun son yıllarda önemli bir yükseliş gösterdiğini belirtti. Bu başarının sporcuların azmi ve teknik ekibin özverili çalışmalarıyla elde edildiğini ifade etti.

Yılmaz, kadın voleybolunun sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve gençler için ilham kaynağı olduğunu da kaydetti.

“Filenin Sultanları başkentten dünyaya smaç atacak” ifadelerini kullanan Yılmaz, milli takımın Türkiye’nin spor alanındaki yükselen gücünü temsil ettiğini söyledi.

Başkent Ankara’nın her zaman milli takımın yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, Filenin Sultanları’nın yeni başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Başkan Mehmet Akif Üstündağ’a da teşekkür eden Yılmaz, Türk voleybolunun dünya arenasında zirveye taşınmasında emeği geçen tüm paydaşları tebrik etti.

Yılmaz, Filenin Sultanları’nın önümüzdeki süreçte de ülkeye yeni gururlar yaşatacağına inandığını belirterek başarılarının devamını diledi.