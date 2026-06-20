Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye gruptan çıkma şansı kalmadı.

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-1.

13. dakikada milliler etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kerem bu kez ceza sahası çizgisindeki Arda Güler'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

35. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, meşin yuvarlak önce üst direğe ardından yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. VAR uyarısı sonrasında ekrana gelen hakem Ivan Barton, Almiron'un ağzını kapatarak Mert Müldür'le diyaloğa girmesi sebebiyle bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

İlk 45 dakika Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in uzaktan sert şutunda kaleci Gill uzanarak gole engel oldu.

48. dakikada soldan ceza sahası içine giren Kenan Yıldız, çaprazdan düzeltip sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merih Demiral'ın uzaktan sert şutunda kaleci Gill'den seken top Ferdi'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Gill'de kaldı.

62. dakikada soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Deniz Gül kafayı vurdu, kaleci Gill gole izin vermedi.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Can Uzun'un şutunda kaleci Gill'den seken topu Deniz Gül yakın mesafeden tamamladı ancak top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.

YENİ KURALLAR DEVREDE

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın 14. dakikasında Paraguay kalecisi Gill'in kale vuruşunda vakit geçirmesi sonrasında korner kazandı.

Dünya Kupası'nda yeni uygulanmaya başlayan kurallar doğrultusunda kaleci Gill vakit geçirince, El Salvadorlu hakem Ivan Barton Türkiye'ye korner kararı verdi.

MONTELLA SARI KART GÖRDÜ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 63. dakikada sarı kart gördü.

Paraguaylı bir oyuncu yerde kalınca hakem tedavisi için oyunu durdurdu. Hakemin oyunu durdurmasına itiraz eden Montella, sarı kart gördü.