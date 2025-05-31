BAKÜ – Serdar Şengül

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Kıbrıs, Evi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, KKTC Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer’in yanı sıra, KKTC temsilcileri ile Azerbaycan'da kamuoyunun yakından tanıdığı siyaset ve toplum dünyasından önemli isimler katıldı. Söz konusu yapı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin desteği ve Azerbaycan Millenium Turizm’in organizasyonuyla hayata geçirildi.

Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizmi Destekleme Derneği Başkanı Ruslan Guliyev, KKTC Evi’nin açılışının, Azerbaycan ile KKTC arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesi açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Guliyev, “Bu merkez, kardeşlik bağlarımızın pekişmesine büyük katkı sağlayacaktır,” dedi.

Avrupa Lefke Üniversitesi adına söz alan Enver Öztürk ise bu adımın iki ülke arasında uzun süredir devam eden dostane ilişkileri daha da derinleştireceğini vurguladı. Öztürk, “Bu tür yapılar, kültürel ve akademik iş birliklerine yeni kapılar aralayacaktır,” şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Gökselen ise Azerbaycan’ın kalkınma sürecinde KKTC ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Gökselen, “Bakü’de böyle bir yapının bulunması bizim için gurur verici. Her ziyaretçi buradan ilham alacak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla yönelecek,” dedi.

KKTC Azerbaycan Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ise yaptığı konuşmada, bu yapının kardeş halklar arasındaki iş birliğini artırma misyonu taşıdığına dikkat çekti. Turganer, “Bakü’de böyle bir merkez kurmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzel bir parçasını bu şehirde yaşatmak demektir. Bu evi, gençlerin gelişimi ve halklar arası ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir merkez haline getireceğiz,” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni dostluk ve kardeşlik mesajlarının verildiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.