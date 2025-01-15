Tuborg Birinci Lig B ve A grubunda 4’ncü hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi.

Tuborg Birinci Ligi B grubunda Denizplaza Spor Derneği ise ligin yeni takımlarından olan Düzova Darts Derneğini maçını 13-3 galip gelerek 4’ncü sıraya yükselmeyi başardı.

Tuborg Birinci Ligi A grubunda Namağlup lider konumunda olan diamond Child Darts Derneği Ozanköy deplasmanından da 10-6 galip gelerek puanını 12’ye çıkarmayı başardı. Ligin yeni kurulan takımlarından Dağyolu Darts Derneği Düzova S.K. karşılaşmasından 12-4 galip gelerek 3’ncü sıradaki yerini korurken, Yeni Vadili Darts Derneği ise Mesarya derbisini kazanarak puanını 9’a çıkarttı. Mağusa Kültür Derneği ligdeki 3 puanını evinde karşılaştığı Lefkoşa Darts Birliği maçını kazanarak elde etmeyi başarırken süper lige çıkmak için playoff oynayacak takımlar arasında çekişme 4’ncü haftadan boy göstermeye başladı.

Levent, KoopBank ve YDÜ galip Levent, KoopBank ve YDÜ galip

Lefkoşa Spor Birliği 10 - 6 Coşkuner K.S.S.Derneği

Deniz Plaza Spor Derneği 13 - 3 Düzova Darts Derneği

Gazimağusa Darts Birliği 12 - 4 Aydınköy Darts Derneği Birliği

Kıbrıs Dart Derneği 10 - 6 Girne Avcılık Atıcılık Kulübü

Ozanköy Spor Kulübü 6 - 10 Diamond Child Darts Derneği

Mesarya Darts Birliği 5 - 11 Yeni Vadili Darts Derneği

Dağyolu Darts Derneği 12 - 4 Düzova S.K.

Mağusa Kültür Derneği 12 - 4 Lefkoşa Darts Birliği