Tuborg Birinci Lig B ve A grubunda 4’ncü hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi.

Tuborg Birinci Ligi B grubunda Denizplaza Spor Derneği ise ligin yeni takımlarından olan Düzova Darts Derneğini maçını 13-3 galip gelerek 4’ncü sıraya yükselmeyi başardı.

Tuborg Birinci Ligi A grubunda Namağlup lider konumunda olan diamond Child Darts Derneği Ozanköy deplasmanından da 10-6 galip gelerek puanını 12’ye çıkarmayı başardı. Ligin yeni kurulan takımlarından Dağyolu Darts Derneği Düzova S.K. karşılaşmasından 12-4 galip gelerek 3’ncü sıradaki yerini korurken, Yeni Vadili Darts Derneği ise Mesarya derbisini kazanarak puanını 9’a çıkarttı. Mağusa Kültür Derneği ligdeki 3 puanını evinde karşılaştığı Lefkoşa Darts Birliği maçını kazanarak elde etmeyi başarırken süper lige çıkmak için playoff oynayacak takımlar arasında çekişme 4’ncü haftadan boy göstermeye başladı.

Lefkoşa Spor Birliği 10 - 6 Coşkuner K.S.S.Derneği

Deniz Plaza Spor Derneği 13 - 3 Düzova Darts Derneği

Gazimağusa Darts Birliği 12 - 4 Aydınköy Darts Derneği Birliği

Kıbrıs Dart Derneği 10 - 6 Girne Avcılık Atıcılık Kulübü

Ozanköy Spor Kulübü 6 - 10 Diamond Child Darts Derneği

Mesarya Darts Birliği 5 - 11 Yeni Vadili Darts Derneği

Dağyolu Darts Derneği 12 - 4 Düzova S.K.

Mağusa Kültür Derneği 12 - 4 Lefkoşa Darts Birliği