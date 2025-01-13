Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazanarak lider Galatasaray ile 8 puanlık farkı korudu.

Maçın henüz 25. saniyesinde Pedrinho'nun golüyle Konyaspor öne geçti. 14. dakikada Mert Müldür ile beraberliği yakalayan Fenerbahçe Çağlar ile 25. dakikada 2-1 öne geçti. Kramer ile 44. dakikada eşitliği yakalayan Konyaspor devreye 2-2 eşitlikle girdi. 61. dakikada Tadic ile bir kez daha öne geçen Fenerbahçe maçı 3-2 kazanan taraf oldu.

Levent, KoopBank ve YDÜ galip Levent, KoopBank ve YDÜ galip

Bu sonuçla lider Galatasaray ile puan farkını koruyan Fenerbahçe 42 puana yükselirken Konyaspor 20 puanda 14. sıraya yer aldı.

Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla 2. sırada yer alıyor.