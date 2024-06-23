Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Carlton Yıldızlar ligi Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı.

Yıldızlar liginde ikinciliği Lefkoşa Badminton Kulübü, üçüncülüğü ise Net Spor Kulübü alırken, N&F Sports Akademi de ligi dördüncü olarak tamamladı.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz turnuva sonunda yaptığı açıklamada yıldızlar liginin tamamlandığını, ligde mücadele eden sporcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve organizasyonda görev alan antrenörler, kulüp yöneticileri ile hakemleri tebrik etti. Ayrıca bu yıl lige yine sponsor olan Anıl Spor Direktörü sayın Engin Anıl'a da teşekkür etti.

CARLTON YILDIZLAR BADMİNTON LİGİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. LEFKOŞA BADMİNTON KULÜBÜ

3. NET SPOR KULÜBÜ

4. N&F SPORTS AKADEMİ