Türkiye Badminton Şampiyonasında yarışacak olan KKTC Badminton Milli Takımımız 1-5 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 20 kişilik kafile ile katılıyor. Kafile Başkanı Salih Asşehidoğlu, antrenör olarak Seymen Deniz, yer alırken idareciliğini ise Gözde Acaray'ın yaptığı Milli Takımımızda 8 kız, 9 erkek sporcu bulunuyor.

