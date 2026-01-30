Larnaka Havalimanı'nın, Güney Kıbrıs’a yönelik en büyük uyuşturucu giriş kapısı olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Politis gazetesi, Larnaka Havalimanı'nın en büyük uyuşturucu giriş kapısı olduğunun, Rum Narkotik Şubesinin verileriyle kanıtlandığını yazdı.

Gazete bu verilere dayanarak Larnaka Havalimanı'nda, 2025 yılında toplam 256 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.

Habere göre, Baf Havalimanı'nda 2025 yılında 41 kilo; Limasol Havalimanı'nda 90.5 kilo tespit edilirken posta yoluyla 9.3 kilo, paket kargo aracılığıyla ise 235 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

Güney Kıbrıs’a giriş kapılarında ele geçirilen toplam miktarın 2025 yılında 632 kilo hintkeneviri olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs genelinde ise bu rakamın toplam 811 kiloya (hintkeneviri) çıktığını belirtti.

Habere göre, 2025 yılında ayrıca Baf Havalimanı'nda bir kilo; Limasol Limanı'nda 5 kilo; posta yoluyla 36 gram ve paket kargo aracılığıyla 19.5 kilo kokain ele geçirildi.

Güney Kıbrıs’ta 2024-2025 yılında ele geçirilen toplam kokain miktarının hemen hemen aynı olduğunu yazan gazete 2024 yılında 52 kilo, 2025 yılında ise 51 kilo kokain ele geçirildiğini belirtti.