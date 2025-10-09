Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, Ercan Havaalanı’nı ziyaret etti.

Gürlek yaptığı açıklamada, 19 Ekim tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde gezilerine devam ettiğini kaydetti.

Taksiciler ve ülkeyi farklı bölgelerinden gelen ve giden vatandaşlarla istişare ettiklerini dile getiren Gürlek, cumhurbaşkanlığı seçiminin neler getireceğini, neler götüreceğini ve 40 yıldır bu ülkeye yapılanlar ve yapılmayanları konuştuklarını belirtti.

Bu süreçte yeni ve farklı adaylara destek olunması gerektiğini dile getiren Gürlek, yeni dünyayı ancak ve ancak yeni insanlar, yeni vizyonlu yöneticilerin belirleyeceğini ifade etti ve seçimlerde halktan destek istedi.