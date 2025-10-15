Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, seçim kampanyası kapsamında bir dizi ziyaret yaptı.
Verilen bilgiye göre, Gürlek, Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci, Surlariçi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cebrail Doğan’la görüştü.
Esnafla görüştüğünü, seçim çalışmaları kapsamında ekibiyle birlikte broşür dağıttığını da söyleyen Hüseyin Gürlek, afişlerini de kendinin astığını kaydetti.
8 adayın yarıştığı seçimde oy pusulasındaki yazılış, duvar ilanları ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’ndaki propaganda konuşmasının sırasının belirlenmesi için kura çekildiğini anımsatan Gürlek, 8 adaydan 6'sının ayrı, 2’sinin ayrı televizyon programında olacağını duyduğunu, eşitlik ilkesine aykırı bulduğundan BRT’deki programa katılmayacağını söyledi.
Hüseyin Gürlek, seçim çalışmalarını kimseyi yıpratmadan sürdürdüğünü de kaydederek, bütün adaylara başarılar diledi.