Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, bazı işverenlerin uygulamadaki yanlış düzenlemelerden dolayı işçilerin yatırımlarını yapmamayı tercih ettiğini, devletin zarara uğratıldığını savundu.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı açıklamada, mevcut uygulamada, devletin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilen tüm yabancı uyruklu işçilerin yatırımlarını tahsil etmek yerine feragat ettiğini ileri sürerek, bunu gizli af olarak tanımladı.

Rahvancıoğlu, işverenlerin maaş ve yatırımlar toplamının, kayıtlı işçi başına 31 bin 794 TL olduğunu, bazı işverenlerin çalışma izni çıkaracağı vaadiyle 6 ay boyunca kayıt dışı işçi çalıştırıp, net asgari ücreti yani 24 bin TL'yi ödeyerek her ay 7 bin 794 TL'yi haksız bir kazanç elde ettiğini kaydetti.

Rahvancıoğlu, 6 ay kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen bir işverene, 27 bin TL (brüt asgari ücret) ceza kesilip ve işçinin muhaceret cezasının (Muhaceret Yasası'ndaki ilgili koşullara uygunsa) affedildiğini, ancak işverenin 6 aylık sigorta, ihtiyat sandığı yatırımının 38 bin 897 TL olduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu böyle bir durumda işverenin 11 bin 310 TL menfaat sağlandığını, Sigorta’nın 30 bin 621 TL, İhtiyat Sandığı’nın da 8 bin 276 TL zarara uğratılmış olduğunu kaydetti.

Rahvancıoğlu, işçilere 2 yılda bir muhaceret ceza affı da getirildiği düşünüldüğünde bazı işverenlerin çalıştırmadığını belirtti.

Rahvancıoğlu, yapılması gerekenin, kayıt dışı çalıştıran işverenin, kayıt dışı çalıştırdıkları sürelere ilişkin yatırımları ödemesi ve tespitin yapıldığı tarihten itibaren ilgili işçiyi bir yıl yatırımlarını yatırarak çalıştırma zorunluluğunun getirilmesi olduğunu ifade etti.