33 bağımsız sivil toplum örgütünden oluşan Bağımsızlık İttifakı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 8 Temmuz’da kabul edilen, "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" konulu kararı eleştirdi.

Bağımsızlık İttifakı adına açıklama yapan Hasan Yılmaz Işık, şiddetle protesto ettikleri kararı “Kıbrıs’ı AB üyesi bir Rum-Yunan adası olarak kabul ettirme çabası” olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu’nu “yargıyı siyasallaştırmakla” suçlayan Işık, Türkiye’nin garantör devlet olarak Kıbrıs’a müdahalesinin yasal olduğunu vurguladı.

Açıklamada, uluslararası anlaşmalarda yer alan kararları da paylaşan Işık, Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin haklı ve yasal müdahalesine ilişkin gerçekleri göz ardı ettiğini savundu.