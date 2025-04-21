Bağımsızlık Yolu, dün üyeleri ve sempatizanlarının katılımıyla Boğaz Piknik Alanı’nda bahar pikniği düzenledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, parti üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal mücadeleye dair bağları pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, gün boyunca çeşitli sosyal etkinliklerle vakit geçirirken, doğayla iç içe bir ortamda bir araya gelme imkânı buldu.

Açıklamada ayrıca, Disiplin Tüzüğünde yapılan değişikliklerle “laikliğin tehdit altında olduğu, bu alanda öğretmen sendikalarının öncülüğünde yürütülen mücadelenin büyütülmesi gerektiği” belirtildi.

Bağımsızlık Yolu, yaklaşan 1 Mayıs öncesinde tüm emekçileri alanlarda buluşmaya davet ederek, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.