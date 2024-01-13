Bağımsızlık Yolu'nun "Emekçinin Piyangosu" olarak da bilinen Dayanışma Piyangosu çekildi.

Verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi’nde Tasdik Memuru huzurunda gerçekleşen çekilişte 61hediyenin kazanan numaraları belirlendi. Büyük İkramiye Redmi Note 12 Pro Cep Telefonu “1824” numaralı Mağusa’da satışı gerçekleşen bilete isabet etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada çekiliş sonucunda hediye kazananların hediyelerini nasıl teslim alabileceği ile ilgili duyuru yapılacağı belirtildi.