Bağımsızlık Yolu, Hür-İş Federasyonu'nu ziyaret ederek, asgari ücretle ilgili önerilerini paylaştı.

Hür-İş'ten verilen bilgiye göre, ziyarette, Bağımsızlık Yolu'nun asgari ücret konusundaki yeni önerileri yanında sürece ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin yürütülen süreç kapsamında Bağımsızlık Yolu'nun görüşlerini dinlediklerini belirtti. Serdaroğlu, asgari ücret mücadelesine katkı sunmak isteyen tüm siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleriyle istişareye açık olduklarını vurguladı.

Serdaroğlu, federasyon olarak asgari ücret mücadelesine katkı sunmak isteyen tüm siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleriyle istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, bu kapsamda Bağımsızlık Yolu'nu ağırladıklarını ifade etti.

Bağımsızlık Yolu heyetinde Genel Sekreter Cansu Nazlı, Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mali Sekreter Yalçın Ertuğan ve Parti Meclisi Üyesi Erol Ertuğan yer aldı.

Görüşmede, asgari ücretin belirlenmesine yönelik sürece ilişkin fikir alışverişi yapıldı ve taraflar diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.