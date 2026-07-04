Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, özel eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu vurguladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Öztürkler, KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), ÖZEV Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Yıl Sonu Sergi ve Müsamere etkinliğine katıldı.

ÖZEV aileleri ile vakfa destek veren sponsorların da yer aldığı etkinlik, okul bahçesinde gerçekleştirildi.

- Öztürkler: “Vakfın bugün ulaştığı seviye, büyük bir azim ve kararlılığın sonucu”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, yaptığı konuşmada, ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay'ın yıllardır ortaya koyduğu özverili çalışmalara değinerek, vakfın bugün ulaştığı seviyenin büyük bir azim ve kararlılığın sonucu olduğunu söyledi.

Yıllar önce ÖZEV'i ilk ziyaret ettiği dönemlerde okulda yalnızca sınıfların bulunduğunu hatırlatan Öztürkler, ÖZEV'in her geçen yıl üzerine yeni projeler eklediğini belirtti.

Kapalı ve açık spor salonları, kültürel ve sanatsal etkinlik alanlarının bu vizyonun ürünü olduğunu ifade eden Öztürkler, özel eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman sona ermemesi gerektiğini vurguladı. Öztürkler, özel gereksinimli çocukların eğitiminde sürekliliğin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Genel eğitimde yaz tatili uygulanmasına rağmen özel eğitim alan çocuklar için uzun süreli tatilin mümkün olmadığını belirten Öztürkler, kazanılan becerilerin korunması ve daha ileriye taşınabilmesi için eğitim çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, ÖZEV'in bu anlamda ülkenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirterek, özel eğitimin tam zamanlı, yoğun emek isteyen ve hiçbir anının boşa geçirilemeyeceği bir alan olduğunu söyledi.

Konuşmasında eğitim gören öğrencilerin gelişimlerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Öztürkler, çocukların özgüvenle hayata tutunduklarını, sosyal yaşamın içinde yer aldıklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Öztürkler, konuşmasının sonunda ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay'a, öğretmenlere, öğrencilere ve çocuklarının eğitim yolculuğunda büyük fedakârlık gösteren ailelere teşekkür ederek, özel eğitime verdikleri katkının toplum adına son derece kıymetli olduğunu vurguladı.