Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Güzelyurt’taki Kaymakamlık binası önünde basın açıklaması yaparak, Güzelyurt’a şiddet önleme merkezi ile kadın sığınma evi açılmasını talep etti.

Bağımsızlık Yolundan yapılan açıklamaya göre, basın açıklamasını Nil Çukurovalı Özkızan okudu.

Eşitsiz cinsiyet rollerinden dolayı adaletsizliğe maruz kadınların mücadelesine destek verilen açıklamada, “ülkede planlı bir şekilde sirayet eden neoliberal muhafazakarlaşmanın, bir yandan tüm halkı yoksullaştırırken, diğer yandan kadınların toplumsal hayattan geri çekilmesine, aileye hapsolmasına sebep olduğu” savunuldu.

Uzun saatler, düşük ücretle ve güvencesiz koşullarda çalışan emekçi kadınların ikinci bir mesaiyi evde yaparak çifte sömürüye maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, şu taleplerde bulunuldu:

“Kadınları hamileyken işten çıkarmak yasaklansın.

Her iki ebeveynin de kullanabileceği şekilde ebeveynlik izni düzenlensin.

Asgari ücret en düşük kamu maaşına eşitlensin ve hayat pahalılığı oranında artırılsın.

10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız çalıştırılmak yasaklansın.

Kadına yönelik şiddet suç olarak tanımlansın, ağır teminat koşulları getirilsin ve yüz kızartıcı suç kapsamına alınsın.

Bölgeye kamusal kreş, kolektif mutfak ve çamaşırhane açılsın.

Çocuk izlem merkezleri bir an önce kurulsun.

Güzelyurt’a şiddet önleme merkezi ile kadın sığınma evi açılsın.

Sosyal hizmetlere daha fazla bütçe ve personel istihdamı sağlansın.”