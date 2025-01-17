Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, trafik kazaları ile ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Rahvancıoğlu, “Çözüm sürücülerdeyse Ulaştırma Bakanlığı kapatılsın” görüşünü dile getirerek, “yapısal önlemlere gerek yoksa ve her sorunu halk kendisi çözecekse devlete gerek olmadığını” savundu.

Nüfusa oranla trafik çarpışmaları ve ölümlerin diğer ülkelerden kat kat yüksek olduğunu belirten Rahvancıoğlu, bu olgunun, “halkın daha dikkatsiz olduğunu değil, yapısal önlemleri alacak bir devlet olmadığının kanıtı” olduğunu iddia etti.

Kamusal toplu taşımanın şart olduğunun altını çizen Rahvancıoğlu, yollarda aydınlatma yapılmadığı konusunda eleştiri yaptı.