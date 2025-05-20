Bağımsızlık Yolu, hükümetin Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) yönelik hazırladığı düzenlemelere tepki göstererek, Akademi’nin yapısını zayıflatmaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, AÖA’nın Kıbrıslı Türk toplumunun en köklü kamusal öğretmen yetiştirme kurumu olduğu vurgulanarak, bu kurumun her gelir grubundan gencin yalnızca akademik başarısıyla, harç ve borç yükü altına girmeden eğitim alıp meslek sahibi olmasına olanak sunduğu ifade edildi.

Geçmişte birçok hükümetin Atatürk Öğretmen Akademisi’ni işlevsizleştirme ve ticarileştirme yönünde girişimlerde bulunduğu savunulan açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin “Sınav Tüzüğü”nde yapmayı planladığı değişiklikle bu girişimlere bir yenisini eklediği ileri sürüldü. Açıklamada, benzer girişimlerin geçmişte AÖA öğrencileri ve sendikaların kararlı direnişiyle durdurulduğu da hatırlatıldı.

Akademinin, ihtiyaca göre sınavla ve planlı bir şekilde öğrenci alan; dört yıl boyunca birçok sınavla öğrencileri eleyerek yetiştiren ve öğretmen olarak mezun eden nitelikli bir akademik yapıya sahip olduğu da ifade edilen açıklamada, "AÖA öğrencilerinin, Sınav Tüzüğü’nde yapılacak değişiklikle özel üniversitelerle benzer bir statüye indirgenmesi, kamusal ve planlı eğitim politikasına geri dönülmez zarar verecektir. Bu yaklaşım kabul edilemez” denildi.

Bağımsızlık Yolu'nun halkın çocuklarının ücretsiz eğitim hakkını savunduğu ve planlı eğitim anlayışını benimsediği için Atatürk Öğretmen Akademisi’nden yana olduğu belirtilen açıklamada rekabetçi yaklaşımların eğitimin niteliğini düşürdüğü ve yıllara yayılan akademik performansın tek bir sınavla ölçülemeyeceği kaydedildi.