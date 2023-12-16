Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, İsrail’i en sert şekilde kınayanların fiilen İsrail’e desteklerini sürdürdüklerini savundu.

Ersoy, Ticaret Dairesi'nin yayımladığı 2022 yılı istatistik kitabında yer alan verilere değinerek, Türkiye’den sonra en fazla ithalatın, İsrail’den yapıldığını kaydederek, “Filistin halkının yanında” olduğunu söyleyen KKTC yöneticilerini de eleştirdi.

Ersoy yazılı açıklamasında, verilere göre, 2021 yılına kıyasla 2022’de İsrail’den yapılan ithalatın yüzde 57 artış gösterdiğini belirterek, 2022 yılında İsrail’den yapılan toplam ithalatın 128 milyon 448 bin 346 Amerikan Doları olduğuna işaret etti.

Ersoy, bu ithalat tutarının 127 milyon 478 bin 794 dolar karşılığının fuel oil, euro dizel ve benzin olduğuna dikkat çekerek, İsrail’den yapılan ithalatın neredeyse tamamının elektrik üretimi ve ulaşım için kullanılan enerji kaynakları olduğunu ifade etti.