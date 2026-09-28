TACAN REYNAR: KAYBETTİĞİMİZ ADALET DUYGUSU VE MEKANİZMASINI GERİ KAZANMALIYIZ

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, Meltem Sonay’ın Genç TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak ülkenin yönetim anlayışı, denetim mekanizmaları, seçim sistemi ve nüfus politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Çağdışı mevzuatla çağdaş bir hukuk düzeni kurulamaz”

Reynar, ülkedeki sorunların yalnızca uygulama ve denetim eksikliğinden kaynaklanmadığını, bazı alanlarda yürürlükte bulunan mevzuatın da çağın gerisinde kaldığını belirtti. Mevzuatın toplumun değişen ihtiyaçlarına ve günümüz insan hakları standartlarına göre sürekli olarak gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Reynar, “Eski yasalarla yeni bir toplum yönetilemez” yaklaşımını öne çıkardı.

Reynar, çocuk suçları mevzuatında hala kırbaç cezasına ilişkin hükümlerin bulunmasını ve çocuklara yönelik fiziksel cezalandırmayı mümkün kılan ifadelerin varlığını “utanç” olarak nitelendirdi.

Hukuk sisteminin yalnızca suç ve ceza üzerinden değil, adalete erişim, savunma hakkı ve insan onurunun korunması üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Reynar, ekonomik imkanı olmayan kişilerin hukuki desteğe ulaşabilmesinin de güvence altına alınması gerektiğini ifade etti. “İnsanlar kendilerini savunacak avukat bulamıyorlar” diyen Reynar, adli yardım mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Reynar, ülkede yaşanan sorunların artık yalnızca siyasi tercih veya yönetim anlayışı meselesi olmaktan çıktığını, doğrudan insanların can güvenliğini ilgilendiren bir noktaya geldiğini belirterek, “Artık canımız tehlikede” dedi.

Trafikten eğitime, sağlıktan deniz ulaşımına kadar birçok alanda yeterli denetim bulunmadığını ifade eden Reynar, denetim görevini yerine getirmeyen kişilerin yetkili makamlara getirilmeye devam edilmesi halinde benzer sorunların yaşanmaya devam edeceğini söyledi.

Reynar, ülkede yaşanan facialar ve kamu yönetimindeki sorumluluk anlayışı üzerinden de sert eleştirilerde bulundu. Makam ve yetkinin beraberinde sorumluluk getirdiğini vurgulayan Reynar, toplumun karşı karşıya kaldığı sorunların ardından siyasi ve idari sorumluluğun üstlenilmemesini eleştirdi. Reynar, “Maalesef biz, utanma duygusunu kaybetmiş bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“50 yıllık gelenekten bugüne ellerimiz temiz”

TDP’nin siyasi anlayışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Reynar, partinin 50 yıllık geçmişine dikkat çekti.

TDP’nin bugüne kadar rüşvet ve yolsuzlukla anılmadığını belirten Reynar, “Toplumcu Demokrasi Partisi 50 yıllık bir gelenekten bugüne kadar ellerimiz temiz. Bizim elimizde kir yok. Ne rüşvetimiz var, ne yolsuzluğumuz var” ifadelerini kullandı.

Reynar, TDP’nin Meclis’te yer alması gerektiğini belirterek, partinin siyasi süreçte daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi çağrısında bulundu.

Son dönemde Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılan değişiklikle karma oy uygulamasının kaldırılmasına ilişkin de konuşan Reynar, değişikliğin gerekçesini eleştirdi.

Karma oyun kaldırılmasını “Ünal Üstel’i kurtarma operasyonu” olarak nitelendiren Reynar, toplumun tepkisinin sandığa yansımasından çekinildiğini söyledi.

Reynar, yaşanan değişikliklerin ülkenin karşı karşıya olduğu daha temel sorunların önüne geçirilmemesi gerektiğini de ifade etti.

“Hükümete gelir gelmez nüfus sayımını öncelik haline getireceğiz”

Reynar, TDP’nin öncelikleri arasında kapsamlı ve bilimsel bir nüfus sayımının bulunduğunu belirtti.

Nüfusun bilinmeden eğitimden kamu kaynaklarına, belediyelerden altyapı planlamasına kadar birçok alanda sağlıklı politika üretilemeyeceğini ifade eden Reynar, hükümete gelmeleri halinde nüfus sayımını öncelikli gündem haline getireceklerini söyledi.

Reynar, “Nüfus çünkü her şey” diyerek, ülkenin gerçek nüfus yapısının ortaya konulmasının planlama açısından temel bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Reynar, ülkenin geleceğine ilişkin kararların sağlıklı verilere, etkin denetime ve liyakate dayalı bir kamu yönetimine dayanması gerektiğini belirterek, insanların günlük hayatlarında güven içinde yaşayabilecekleri bir düzenin kurulması gerektiğini ifade etti.