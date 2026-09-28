Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet verecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk otizm merkezi olma özelliği taşıyan Mehmet ve Nazife Taşker Otizm Merkezi bugün düzenlenen törenle açıldı.

Yetişkin otizmli bireylerin gelişimlerini desteklemek, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmak ve ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirilen merkez, ilk etapta 25 kişilik kapasiteyle hizmet sunacak.

Lefkoşa eski Çağlayan Çocuk Yuvası’nda hizmet verecek Otizm Merkezi’nin açılışına, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'nun yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Ardından merkezin hayata geçirilmesine katkı koyan iş insanı, Les Ambassadeurs Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı’ya Başbakan tarafından plaket takdim edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, katkılarından dolayı sponsorlara teşekkür belgesi sundu.

-Üstel: "Uzun süre istikrar olmadığı için ülke bu tip yatırımlara hasret kaldı"

Başbakan Ünal Üstel törendeki konuşmasına, “Böyle güzel bir açılışa hep birlikte şahitlik ettiğimiz için çok mutluyuz, hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklarım.” diyerek başladı.

“Her zaman söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim… Bir ülkede istikrar varsa bütün düşündüklerinizi önceden planlayabilirsiniz.” diyen Üstel, uzun süre istikrar olmadığı için ülkenin bu tip yatırımlara hasret kaldığını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, iş insanı Özge Taşker Falyalı’nın finansal katkılarıyla Otizm Merkezi’nin KKTC’ye kazandırıldığını belirterek, siyasi istikrarın planların hayata geçirilmesine olanak sağladığını ifade etti.

Üstel, dört buçuk yıl önce göreve gelen hükümet olarak özel gereksinimli bireylerin eğitimi konusunda Ziyamet’ten başlayan çalışmaların bugün Lefkoşa’da Otizm Merkezi’nin hizmete açılmasıyla devam ettiğini belirtti.

Bütün bunların hep bir plan ve program çerçevesinde hayata geçtiğini söyleyen Üstel, engelli bireyleri çalışma hayatına kazandırmak için göreve geldikleri ilk günden bugüne teşvik programları yaptıklarını belirtti, “Taşın altına hep elimizi koyuyoruz” dedi.

-“Özel sektör de engelli bireylere sahip çıkmalı”

Özel sektörün de engelli bireylere sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Başbakan Üstel, yasal düzenlemeleri yaptıkları ve o düzenlemeler çerçevesinde yeni istikrar döneminde engelli bireylerin istihdam edilmesi için özel sektörü zorlayacaklarını söyledi.

Kamuya uzun yılların ardından engelli istihdamını yaptıklarını kaydeden Üstel, “İmkanımız belli bir sayıdaydı, keşke daha çok olsaydı.” dedi.

Üstel, “Bugüne kadar verdiğimiz hiçbir sözü havada bırakmadık. Halkımıza hükümet programında ne taahhüt ettiysek hepsini bir bir yerine getirdik” diye konuştu.

Çocukların daha iyi ortamda yetişmesi için uzun zamandan sonra okullarda depreme dayanıklılık testi yaptıklarını belirten Üstel, dayanıklı olmayan okulların yeniden yapıldığını söyledi.

“Bir tarihtir, 36 okulu ülkeye kazandırdık, dört yeni okul da arkadan gelir.” diye konuşan Üstel, “Bazen bizi eleştirirler, önemli değil. Bizim çocuklarımız güvenli yerlerde eğitim görsünler varsın eleştirsinler. Biz onlara alıştık.” dedi.

Üstel, ülkeye kazandırılan okulların büyük bir kısmının devlet ve iş insanlarının iş birliğiyle, bir kısmını yerel kaynaklardan, bir kısmını ise anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali İş Birliği Protokolleri çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

İki seçimin neden bir arada yapılmasını istediklerini de açıklayan Üstel, “Çünkü bu iki seçimden sonra ülkemizde dört sene seçim yoktur.” diyerek, hükümetlerin kısa süreli olmasının siyasi istikrar sağlamadığını söyledi. Üstel, “Geçmişten ders çıkarmamız lazım. İstikrarı sağlayan hükümetlerin yaptığı icraatları, projeleri saymakla bitiremiyoruz” dedi.

Çocuklar ve gençlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Üstel, bütün politikalarının amacının halkı rahatlatmak olduğunu kaydederek, esnafın, turizmcinin, sanayicinin, üreticinin, kamu çalışanlarının ekonomik sıkıntılara rağmen alım gücünü koruduklarını söyledi.

Yeni dönemde yeni projeleri ana vatanın desteğiyle halka sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Başbakan Üstel, merkezin, ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

-Hasipoğlu: “Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, “Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk kez ülkemizde Otizm Merkezi açıyoruz” diyerek, hedeflerinin hem ailelere nefes olmak hem de gençleri daha iyi yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Hükümete geldikleri günden itibaren özel gereksinimli bireyler için Başbakan’ın önderliğinde ilkleri gerçekleştirdiklerini belirten Hasipoğlu, Engelsiz Yaşam Evi Projesi, kamuda 17 yıldan sonra engelli istihdamını da örnek olarak sıraladı.

Özel sektörde istihdam edilecek özel gereksinimli bireyler için prim ve maaş başlattıklarını da hatırlatan Hasipoğlu, özel gereksinimli bireylerin özel sektörde istihdam edilmesi halinde asgari ücretin yarısını ödediklerini, yüzde yüz prim desteği sağladıklarını söyledi, “Yani özel gereksinimli bireyin eline geçecek net ücret 100 bin TL’nin üzerinde olmaktadır.” dedi.

Otizm Merkezi’nin, çocukluk dönemindeki özel eğitim süreçleri sona eren otizmli yetişkinlerin toplumsal hayata katılımını, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Hasipoğlu, “Bu merkez, yalnızca bir eğitim alanı değil; otizmli bireylerimizin günlük yaşamı deneyimleyerek öğrendiği, sosyal becerilerini geliştirdiği ve kendi potansiyellerini ortaya koyabildiği kapsamlı bir yaşam merkezi olarak tasarlandı.” dedi.

Hasipoğlu, merkezde, duyu bütünleme, rahatlama ve fiziksel aktivite odalarının yanı sıra uygulama mutfağı, yaşam, mesleki beceri, sosyal beceri, grup çalışma, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri bulunduğunu ifade etti.

Merkezin, “Kısa Bir Nefes” olarak adlandırdıkları alanıyla da ailelere destek olacaklarını belirten Hasipoğlu, “Özel gereksinimli bireylerimizin yanında olmamız gerektiği kadar, onların ailelerinin yanında olmamız gerektiğini de biliyor, bu sorumlulukla çalışıyoruz.” dedi.

Bu merkezin, hükümetin sosyal devlet anlayışının ve özel gereksinimli bireylere verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Bugün attığımız bu adımla hedefimiz yalnızca bir hizmet sunmak değil, otizmli bireylerimizin daha bağımsız, daha üretken ve toplumla daha güçlü bağlar kurabildiği bir geleceğin kapısını açmaktır. İnanıyoruz ki; hiçbir birey geride bırakılmamalı, her bireyin potansiyeline ulaşabilmesi için fırsat yaratılmalıdır.” diye konuştu.

Hasipoğlu, merkezin hayata geçirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

-Ecevit: “Ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte çalışma iradesinin eseri”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de, “Bugün sadece bir merkezin kapılarını açmıyoruz. 18 yaşını dolduran otizmli bireylerimizin hayatına yeni bir imkan, ailelerimizin hayatına ise yeni bir umut kazandırıyoruz.” dedi.

Ecevit, amaçlarının, gençlerin bireysel gelişimlerini desteklemek, günlük yaşam becerilerini güçlendirmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve mümkün olduğunca bağımsız bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

“Burada gençlerimiz öğrenecek, üretecek, sosyalleşecek ve yeteneklerini geliştirecekler. Çünkü biz her bireyin potansiyeline inanıyoruz.” diyen Ecevit, merkezin ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte çalışma iradesinin eseri olduğunu vurguladı.

“Kısa Bir Nefes” projesiyle ailelere kısa süreli saatlik destek sunacaklarını da kaydeden Ecevit, “Onların günlük işlerini yapabilmelerine, kendilerine zaman ayırabilmelerine ve biraz olsun nefes alabilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

-Falyalı

Merkezin hayata geçirilmesine katkı koyan iş insanı, Les Ambassadeurs Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı da, merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İkinci özel eğitim okulunun açılmasına katkı sağladıklarını dile getiren Falyalı, ilkinin Kumyalı’da açıldığını hatırlattı, bugünkü merkezi ise annesi ve babası adına açtıklarını belirtti.

“Bir toplumun aynası annelerdir.” diyen Falyalı, annelerin çocuğun eğitiminde, gelişiminde sağladığı emeğin herkesten fazla olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin kendisi için çok başka olduğunu ifade eden Falyalı, üçüncü özel eğitim okulunu da açmayı temenni etti.

-Özerdem

KKTC Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de, merkezin açılmasında, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında, 18 yaş altındaki özel gereksinimli çocuklara dikkat çeken Özerdem, zorunlu eğitim sonrası bu çocukların gidebilecekleri yerlerin olmasını yetkililerden talep etti, “14-18 yaş arasını lütfen kaybetmeyelim onları da dikkate alalım.” dedi.

Özel gereksinimli bireylerin de ulaşım ihtiyacı olduğunu belirten Özerdem, “Diğer çocuklara sağladığımız imtiyazları bu çocuklara da sağlamalıyız.” dedi.

Özel gereksinimli bireylerin ailelerinin psikolojik ve maddi olarak yıprandığını dile getiren Özerdem, bu ailelerin erken emekli olmasının önünün açılabileceğini söyledi.

-Ergöknil

Kıbrıs Otizm Derneği Başkanı Duygu Göze Ergöknil de, bu sürece dahil edildikleri, iş birliği için teşekkür etti.

Ergöknil, erken müdahale merkezlerinin kurulmasının önemine dikkat çekerek, bunun için gerekli fonların ayrılmasını temenni etti.