Şef Sanatçı Bahar Gökhan yönetimindeki Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği’nde KKTC’yi temsil edecek.

Verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Abu Dhabi temsilciliği ve GEMTUR katkılarıyla 4 Şubat’ta Dubai Holiday Inn Science Park Hotel'de İbn-i Hayn Salonu’nda yapılacak konserde, orkestranın şefliğini Azerbaycan'ın ünlü Orkestra Şefi Nargiz Aliyeva yapacak. Koro, etkinlikte Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirecek.

Bu arada, Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, nisan ayında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Üç Devlet Bir Millet” ruhunu yaşatacak ve Türkiye'den Çorlu Müzik Derneği ve Asel Sanat Merkezi Koroları, Azerbaycan Qarabag Ansambl Orkestrası ve solistlerinin yer alacağı “Türk Dünyası KKTC’de Buluşuyor” konserine ev sahipliği yapacak.