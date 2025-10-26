Koray Avcı, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahnedeydi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan sanatçı, “Kıbrıs’tayız. Güzel ve eğlenceli bir sahne bizi bekliyor” dedi. Yaklaşan yılbaşı sahnelerinde alınan yüksek ücretlerin sorulması üzerine, “Allah Allah, kimlermiş o yüksek ücret alanlar haberim yok. Ben sahneme bakıyorum. Yılbaşında da ne kadar alacağımı bilmiyorum. Benim parayala işim yok. Benim tek amacım sahneye çıkıp, gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak. Kim ne kadar alıyorsa, Allah daha çok versin” dedi.

Bırakın insanlar hayallerini yaşasın

Gazetecilerin, “Son dönemde rapçilerin yaptığı müziklerin eleştirilmesi ve sanatçılarla polemik yaşamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” Sorusuna “Ben konuyu bilmiyorum. Ama konu müzikse, başkasının yaptığı müziği benim eleştirmeye hakkım yok. Müzik yapılmışsa, kaliteli veya kalitesiz olmasının bir önemi yok. Kişilere ulaşmışsa, söyleyecek bir şey yok. Ne kadar. Bırakın insanlar hayallerini yaşasın. İnsanoğlu kusurlarıyla var. İyi insan olalım yeter” dedi.