MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin ön şartsız yanında durmalıdır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hedeflerinin Meksika, Kolombiya, Panama, Küba, Kanada ve Grönland olduğunu hatırlattı.

Konunun narkoterör ya da otoriterleşen yöneticiler olmadığını belirten Bahçeli, "Bunun çok daha derininde, ötesinde hakimiyet ve paylaşım şiddetindeki basınç yüksekliğinin muhtelif coğrafyalarda öbek öbek patlamaya geçme halidir." diye konuştu.

Trump'ın "sağduyusunun, akli ve ahlaki melekelerinin buharlaştığını" ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı'nın 'Venezuela'yı biz yöneteceğiz' demesi, enerji kaynaklarına çökme mesajı yenilenmiş sömürgeciliğin, yeni baştan kurgulanan emperyalist yayılmacılığın dekoratif karanlık yüzünü deşifre etmiştir. ABD'nin asıl hedefi enerji akışının kontrolü, altın başta olmak üzere değerli maden ve mineral ticaretine hükmetme, açılan siyasi, askeri ve ekonomik cephelerle bir ülkenin neyi var neyi yoksa aşırma ve el koymadır. Esasen tüm dünya yakın tehdit markajındadır. Ağır aksak işleyen, yaralı bereli olsa bile canlılık emaresi gösteren, küresel blokların sertleşerek sivrilmesine rağmen diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasını sağlayan kurallara dayalı uluslararası düzen mekaniği artık tıkanmış ve ölümcül bir tırpan yemiştir."

Venezuela örneğinin, iç cephenin hayatiyeti ve müessiriyeti hakkında ibretlik ipuçları verdiğine dikkati çeken Bahçeli, "Direk teslimiyet olmadan, devlet ricalinde, askeri ve güvenlik bürokrasisinde, siyasi ve stratejik makamlarda devşirilmiş insanlar bulunmadan, bir ülkenin devlet başkanını eşiyle birlikte gece yarısı yatağından almak hiç kimsenin, hiçbir muhasım gücün yapabileceği bir şey değildir. Şimdi anlaşıldı mı, iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz? Şimdi anlaşıldı mı, 'Terörsüz Türkiye' hedefindeki ısrar ve irademiz? Şimdi anlaşıldı mı milli birlik, kardeşlik ve dayanışma azmimizi savunmadaki tavizsiz karar ve kararlılığımız? Şimdi anlaşıldı mı Türk'ü sevmeyen Kürt, Kürt'ü sevmeyen de Türk olmaz söz ve beyanımızdaki sahicilik ve sağlamlık?" sorusunu yöneltti.

Sözleri salondaki milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanan Bahçeli, dünyanın çok cepheli, aktörlü, bilinmeyenli ve tehlikeli bir krizde olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletlerin inandırıcılık kalitesini, ikna kabiliyetini ve bağlayıcı karakterini kaybettiğine işaret eden Bahçeli, "Dünya üzerinde devlet başkanı dokunulmazlığı tartışmaya açılmıştır. Sandıkla gelmek, sandıkla gitmek, demokrasi ezberlerinin ardına saklanmak sadece mevzi mücadelelerinin aparatına dönüşmüş, bunun da ötesinde göz boyayan, rejim ve sistemleri bir noktada ıslah ve terbiye etmek için tertip edilen orta oyunu hüviyetine bürünmüştür." ifadesini kullandı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları öncesinde biriken ve derinlere sirayet eden yüksek basıncın aynısının, hatta daha fazlasının şu an küresel arenada tedavülde olduğunu dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Venezuela'ya yapılan hukuk ve meşruiyet dışı darbenin türev sonuçları mutlaka olacak ve doğacaktır. Vekalet savaşlarından doğrudan güç kullanma dönemine geçilmiştir. İran diken üstündedir, sokaklar kaynamaktadır, halk gergin, her ihtimal gündemdedir. Tayvan gerilimi artarak devam etmektedir, muhtemel çatışma, hatta savaşın karşılıklı yığınakları süratle yapılmaktadır. Gazze'de süregelen soykırım, Somali, Yemen, Sudan, Etiyopya ve Kızıldeniz'i içine alan, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni kamplaştıran egemenlik arayışları, Rusya ile Ukrayna arasında beşinci yılına giren savaş hali, barış, huzur ve güvenlik arayışlarının duvara tosladığının en kısa göstergesinden başka bir şey değildir. Maduro'yu suçlayan ABD yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği soykırımcı Netanyahu'nun sırtını sıvazlayıp pamuklara sarması utanç duyulacak bir ikiyüzlülük değil midir? Bu durum ahlaken ve hukuken çürüyen uluslararası sistemin irileşmiş bir safrası olarak değerlendirilmeyecek midir? Emperyalizm kudurma aşamasına kan içe içe geçmiştir. İştahları kabartan petrol her zillet ve rezaleti mubah hale getirmiştir. Tam bir teşhis ve tespit maharetiyle açıklarsak, kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir. Şunu açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki at hırsızlığıyla enerji ve değerli mineral hırsızlığı arasında içerik olarak hiçbir ayrım ve farklılık yoktur."

- " ABD Kongresinin acilen devreye girmeli… Maduro ülkesine iade edilmelidir"

ABD Kongresinin acilen devreye girmesi, Trump yönetiminin anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı siyasi ve askeri tasarruflarını sona erdirecek kararları hızla ve sırasıyla alması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Maduro ülkesine iade edilmelidir. Venezuela'nın kaderi bu ülkenin halkı tarafından tayin edilmelidir. 'Önce Amerika' sloganı atarak tüm ülkelere parmak sallayan nevzuhur kovboylara, önce insanlık, önce hukuk, önce yaşanabilir ve huzurlu bir dünyanın mesajı verilmelidir. Latin Amerika veya Güney Amerika'dan doğacak istikrarsızlık ve iç bölünme dalgalarının diğer coğrafyalarla eklemlenip genişlemesi çok vahim gelişmeleri tetikleyecektir. Hür dünya ABD dayatmasına karşı ayağa kalkmalıdır." görüşünü paylaştı.

Demokrasi ve hukukun şerefine tüm insanlığın sahip çıkması gerektiğini kaydeden Bahçeli, aksi halde bugünün suskunluğu ve ürkekliğinin gelecekteki korkunç hadiselerin kaldıracı olacağını söyledi.

"ABD'nin Venezuela darbesi bir zafer, harika bir iş, çok parlak bir müdahale falan değil, yavaş yavaş inişe geçen, çakılması mukadder olan bir devletin yıkımdan önceki son istasyonudur" diyen Bahçeli, bu dünyanın kimseye kalmayacağını, hiçbir ülkenin pervasızlıklarına mahkum edilemeyeceğini bildirdi.

Devlet Bahçeli, bölgesel ve küresel manzaranın bozulan atmosferine karşı "Terörsüz Türkiye" çalışmalarının sabırla devam ettirildiğini belirterek, "Allah'ın izniyle hedefimize vasıl olacağız." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin büyük bir kucaklaşma ve kaynaşmayla, çevresinde kazılan nifak çukurlarına düşmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Tökezlememizi ümit edenleri yine hayal kırıklığına uğratacağız. Suriye'de geciken ve ertelenen entegrasyon sürecinin bir an evvel gerçekleşmesi, 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması lazımdır. SDG/YPG'nin müzakere edilemez talepleri gündeme taşıması akıllara evvela uzlaşmadan kaçmak için mazeret ürettiğini getirmektedir. Bu yanlıştır, istikrar ve huzur hedeflerini sekteye uğratmaktadır." dedi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yer altı ve yer üstü kaynaklarının zengin olduğu geniş bir alanda fiili hakimiyet kurduğunu anımsatan Bahçeli, "SDG/YPG'nin İsrail'in dümen suyuna girmesi, bu siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi'nin PKK'nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü, çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin önşartsız yanında durmalıdır. Suriye'de İsrail planları bozulacaktır. Bu siyonist şımarıklığın DEAŞ kartını masaya sürüp Türkiye üzerinde istihbarat operasyonları ve terörist faaliyetler yürütmesinin bedeli de çok ama çok ağır olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- İnisiyatif alma çağrısı

İsrail'in insanlık vicdanı karşısında ciddi bir meşruiyet kaybı yaşadığına dikkati çeken Bahçeli, "Netanyahu politikalarının ahlaki ve hukuki lekesi esasen bütün Yahudilere tesir etmiştir. Dünya Yahudiliğinin temsilcilerini bu lekeyi temizlemeye, İsrail vahşetini durdurmaya, Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılamaya, mazlumların dokunulmaz haklarını korumaya, bölgesel düzlemde barış ve istikrarı desteklemeye, bu kapsamda da inisiyatif almaya çağırıyorum." diye konuştu.

Zulüm karşısında tarafsız bir alanın olmadığını, sessiz kalmanın suça ortaklık manasına geldiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dünya Yahudi cemaatini devlet politikaları ile dini kimliği birbirinden net biçimde ayırmaya, Netanyahu yönetiminin soykırım ve yayılmacılık siyasetini kolektif bir iradeyle reddetmeye, uluslararası hukuk ve insani değerler temelinde İsrail üzerinde ahlaki ve vicdani dengeleyici rol oynamaya davet ediyorum. Bu meyanda dünya Yahudiliğini temsil eden çatı kuruluşlar, dini konseyler, akademik platformlar ve sivil toplum kuruluşları eş güdüm halinde bir tutum ve eylem planı hazırlamalıdır. Ayrıca dünya Yahudiliğinin göstereceği ilkeli duruşun yalnızca savunmasız ve masum Filistinlilerin değil, Yahudi inancının, küresel barışın ve insanlığın ortak değer hazinesinin müdafaası bakımından da belirleyici olmasını ümit ediyorum."

Kimsenin hesap hatası yapmaması gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Yalova'da etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı teröristlerin akıbeti herkese ders ve ibret olsun." ifadesini kullandı.