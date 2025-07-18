Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Rize’nin Fındıklı ilçesine kamp yapmak üzere gelen öğrencilerin sağlık sorunları yaşadığına dair bazı basın organlarında yer alan haberlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu kamp organizasyonunun KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bir organizasyon olmadığı, bu kapsamda Türkiye’ye gelen öğrencilerin de bakanlık tarafından gönderilmediği belirtildi.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen yaz kampı programlarıyla da herhangi bir bağlantısı bulunmadığı vurgulandı.

Bakanlık, bugüne kadar resmi kamp programlarında hiçbir sağlık sorunu yaşanmadığını belirterek önümüzdeki günlerde yapılacak resmi kamp tarihlerini de duyurdu.