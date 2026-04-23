Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan’ın Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesini tüm dünyaya ilan ettiği anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, bu anlamlı günün Kıbrıs Türk halkı için de ilham kaynağı olduğunu, verilen varoluş ve özgürlük mücadelesine ışık tuttuğunu belirtti.

23 Nisan’ın yalnızca bir tarih değil; “bir ruhu, bir dirilişi ve bir geleceği temsil eden” bir gün olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği bu önemli günün; aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, bunun çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yaptı.

Konuşmasında, milletlerin tarihinde bazı günlerin yalnızca bir tarihi değil; bir ruhu, dirilişi ve geleceği temsil ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 23 Nisan’ın da Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesini tüm dünyaya ilan ettiği anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

-“Bu büyük miras, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bırakılan en güçlü güven nişanesidir.”

23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu büyük miras, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bırakılan en güçlü güven nişanesidir.” dedi.

-“23 Nisan, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesine ışık tutmuştur”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hitaben söylediği; “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz.” sözlerinin milletin çocuklardan beklentisini en iyi şekilde ortaya koyduğunu belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede 23 Nisan’ın Kıbrıs Türk halkı için de ilham kaynağı olduğunu, varoluş ve özgürlük mücadelesine ışık tuttuğunu ifade etti.

- “Daha güçlü bir eğitim sistemi, daha nitelikli imkânlar ve daha aydınlık yarınlar”

Atatürk’ün “Çocuklar, milletimizin geleceğidir. Onları en iyi şekilde yetiştirmek, en önemli görevimizdir.” sözünü şiar edindiklerini belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede çocuklar için daha güçlü bir eğitim sistemi, daha nitelikli imkânlar ve daha aydınlık yarınlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler geçmişten aldığımız miras ve değerlerle bugünlere ulaştık. Bu değerleri yaşatacak ve daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Bilimi kendinize rehber edinirken, vicdanınızı pusulanız yapın. Merhametli, adaletli, hakkaniyetli ve vatanını seven bireyler olarak yetişmeniz, yalnızca ailenizin değil milletimizin de en büyük arzusudur.”

- Güçlü toplumun temeli: Adalet, merhamet, cesaret ve hakkaniyet

Bir milletin yalnızca teknoloji, sanayi ya da ekonomik güçle büyümeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, gerçek gücün adalet, merhamet, cesaret ve hakkaniyet duygularında saklı olduğunu belirterek, bu değerlerin bir milleti ayakta tutan en güçlü temeller olduğunu söyledi.

Konuşmasında çocuklara da seslenen Çavuşoğlu, “Unutmayın ki ulusal egemenliğimizin en büyük güvencesi sizlersiniz. Bu ülkenin yarınları sizlerin omuzlarında yükselecek. Bizler sizlere inanıyor, sizlere güveniyoruz.” dedi.

Konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu anlamlı günü armağan eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirten Çavuşoğlu, tüm çocukların ve halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.