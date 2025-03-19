Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Lapta Huzurevi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Gardiyanoğlu’na Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti.

Bakan Gardiyanoğlu, Yeni Lapta Huzurevi binası için birçok kez temel atıldığını ancak kendi hedefinin açılış kurdelesini kesmek olduğunu ifade ederek, inşaatın tamamlanması için çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Yeni Lapta Huzurevi binasıyla konusunda projenin sorumlu mimarlarıyla bir araya geldiğini ve projenin daha çağdaş hale getirilmesi için tadilat projesi hazırlanacağını dile getiren Gardiyanoğlu, tadilat dosyasının önümüzdeki hafta teslim edileceğini belirtti.

Huzurevi Projesi’nin mimarı ile huzurevinin iç düzenlenmesine dair güncel revizeleri yaptıklarını söyleyen Bakan Gardiyanoğlu: "Huzurevi için ayrılan TC kaynaklı bir bütçe var. Bu bütçe ile ilgili Planlama İnşaat Dairesi ile işbirliği içinde huzurevinin keşifleri ve şartnamelerini güncelleyerek ihale sürecini hızlı bir şekilde başlatacağız. Amacımız 2025 yılı içinde ihale sürecini başlatmak , 2026 yılında da yaşlılarımızla birlikte açılış kurdelemizi kesmektir." dedi.