Türkiye Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldığı belirtildi.

Törenin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri Şırnak'ta tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği bildirilen paylaşımda, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler'in Mehmetçiklerle yakından ilgilenerek acil şifalar dilediği kaydedildi.